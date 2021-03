Svegliati Amore Mio: Sabrina Ferilli protagonista della nuova fiction di Canale 5 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Svegliati Amore mio - Sabrina Ferilli A distanza di due anni da L’Amore Strappato, Sabrina Ferilli torna alla fiction Mediaset e lo fa nuovamente con il ruolo di una “madre coraggio”, costretta a combattere contro tutto e tutti per il bene di sua figlia. Se allora il suo nemico erano la legge e le maldicenze, in Svegliati Amore Mio dovrà fare i conti con una terribile malattia e, soprattutto, con le cause che l’hanno scatenata. Scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, prodotta da Rti e Fabula Pictures, la fiction è composta da sole tre puntate e debutta sull’ammiraglia Mediaset stasera alle 21.45. Al centro del racconto la famiglia Santoro, composta da papà Sergio (Ettore ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 marzo 2021)mio -A distanza di due anni da L’Strappato,torna allaMediaset e lo famente con il ruolo di una “madre coraggio”, costretta a combattere contro tutto e tutti per il bene di sua figlia. Se allora il suo nemico erano la legge e le maldicenze, inMio dovrà fare i conti con una terribile malattia e, soprattutto, con le cause che l’hanno scatenata. Scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, prodotta da Rti e Fabula Pictures, laè composta da sole tre puntate e debutta sull’ammiraglia Mediaset stasera alle 21.45. Al centro del racconto la famiglia Santoro, composta da papà Sergio (Ettore ...

