Svegliati amore mio racconta una storia vera | “Gli autori hanno incontrato una donna”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La fiction di Canale 5miouna? Tanti appassionati dalla miniserie con Sabrina Ferilli se lo stanno chiedendo. La risposta è arrivata dall’attrice protagonista: “Si ispira a fatti realmente accaduti – ha detto la Ferilli al Corriere della Sera -. Gliunache vive in uno dei tanti luoghi dove si trova un’azienda siderurgica. Maraccolto anche molte altre testimonianze analoghe”. “Mi auguro – ha proseguito l’attrice – che con questa nuovasi smuovano altre acque stagnanti. Riguardo alle industrie che creano inquinamento grave per la popolazione. Queste fabbriche non devono essere chiuse ma convertite, bonificate. Per dare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati amore

... anche perché lo abbiamo visto in fiction famose come Carabinieri , Rex , La porta rossa , L'isola di Pietro e, nel 2021,mio . Ma scopriamo qualcosa in più su di lui! Chi è Ettore ...Comincia cosìmio , la nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli nei panni di una "madre coraggio" che si batte per salvare sua figlia e la sua comunità dall'inquinamento prodotto ...Svegliati amore mio: il cast (attori) completo della fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 24 marzo 2021. Scopri di più, le informazioni ...Svegliati amore mio: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction in onda dal 24 marzo 2021 su Canale 5. Scopri di più, info ...