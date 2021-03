“Svegliati amore mio” racconta la battaglia delle madri-coraggio (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Svegliati amore mio” è la fiction Mediaset che si ispira alla storia di tante madri-coraggio costrette a battersi per cercare la verità A due anni di distanza dalla miniserie “L’amore Strappato“, stasera in tv tornerà Sabrina Ferilli in una nuova fiction Mediaset che vedrà nuovamente alla regia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Se L’amore Strappato racconta di un errore giudiziario che ha coinvolto la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori nel 1995, “Svegliati amore mio” narra la storia di una “madre-coraggio” costretta a battersi contro tutti e tutto per arrivare a scoprire la verità sulla malattia della figlia. La fiction si ispira a fatti realmente accaduti e, come ha raccontato la Ferilli a Il ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) “mio” è la fiction Mediaset che si ispira alla storia di tantecostrette a battersi per cercare la verità A due anni di distanza dalla miniserie “L’Strappato“, stasera in tv tornerà Sabrina Ferilli in una nuova fiction Mediaset che vedrà nuovamente alla regia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Se L’Strappatodi un errore giudiziario che ha coinvolto la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori nel 1995, “mio” narra la storia di una “madre-” costretta a battersi contro tutti e tutto per arrivare a scoprire la verità sulla malattia della figlia. La fiction si ispira a fatti realmente accaduti e, come hato la Ferilli a Il ...

