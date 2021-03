Svegliati amore mio, Mia e il leone bianco o Snowpiercer? La tv del 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 24 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mia e il leone bianco”. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La su a vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Su Canale5 alle 21.45 prenderà il via la fiction “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. La vita ordinaria di Nanà (Sabrina Ferilli) e di suo marito Sandro, interpretato da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 24su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mia e il”. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La su a vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Su Canale5 alle 21.45 prenderà il via la fiction “mio”, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. La vita ordinaria di Nanà (Sabrina Ferilli) e di suo marito Sandro, interpretato da ...

