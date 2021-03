Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda Svegliati amore mio, prima puntata della miniserie televisiva italiana scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla prima puntata. trama, le anticipazioni sulla prima puntata Nana è una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente. La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in ondamio,miniserie televisiva italiana scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. Ma vediamo insieme lesulla, lesullaNana è una madre, una moglie eancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente. La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - pourquoitues : RT @Tristan__esdpv: 54% di share, svegliati amore mio could never - mariahsbubble : Pronto per la premiere di “Svegliati amore mio” di Sabrina Ferilli: -