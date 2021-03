Svegliati amore mio: le anticipazioni della prima puntata (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un piccolo paese di provincia, affacciato sul mare ma colorato dalle polveri rosse della vicina acciaieria, Nanà trascorre una vita serena con il marito Sergio fino a quando la figlia Sara non si ammala di leucemia. Comincia così Svegliati amore mio, la nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli nei panni di una «madre coraggio» che si batte per salvare sua figlia e la sua comunità dall'inquinamento prodotto dall'acciaieria. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prima puntata della fiction scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda mercoledì 24 marzo. Svegliati amore mio, le anticipazioni della prima puntata Nanà Santoro (Sabrina Ferilli) lavora come ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un piccolo paese di provincia, affacciato sul mare ma colorato dalle polveri rossevicina acciaieria, Nanà trascorre una vita serena con il marito Sergio fino a quando la figlia Sara non si ammala di leucemia. Comincia cosìmio, la nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli nei panni di una «madre coraggio» che si batte per salvare sua figlia e la sua comunità dall'inquinamento prodotto dall'acciaieria. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullafiction scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda mercoledì 24 marzo.mio, leNanà Santoro (Sabrina Ferilli) lavora come ...

