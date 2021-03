Svegliati amore mio, la storia vera che ha ispirato la fiction (Di mercoledì 24 marzo 2021) Svegliati amore mio, la nuova fiction con Sabrina Ferilli diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, è tratta da una storia vera? Svegliati amore mio è una miniserie televisiva italiana in tre puntate, in parte tratta da una storia vera, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e interpretata da Sabrina Ferilli, che verrà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 dal 24 marzo al 7 aprile 2021. La miniserie narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. La scoperta di altri casi simili le fa intuire che la causa risiede nelle polveri sottili emesse dalla Ghisal, un'acciaieria dove suo marito Sergio lavora da vent'anni. Affiancata dal … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)mio, la nuovacon Sabrina Ferilli diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, è tratta da unamio è una miniserie televisiva italiana in tre puntate, in parte tratta da una, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e interpretata da Sabrina Ferilli, che verrà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 dal 24 marzo al 7 aprile 2021. La miniserie narra ladi Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. La scoperta di altri casi simili le fa intuire che la causa risiede nelle polveri sottili emesse dalla Ghisal, un'acciaieria dove suo marito Sergio lavora da vent'anni. Affiancata dal …

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - EsauRita6 : Non vi preoccupate per l'orario di inizio del MCS. Ci penserà la Ferilli con il suo 'Svegliati amore mio sennò mamm… - Ema_poet : RT @AmiciUfficiale: ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la nuov… -