Svegliati amore mio, Francesco Venditti è Stefano Roversi: chi sono i suoi famosi genitori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Svegliati amore mio, chi è Francesco Venditti: i suoi genitori sono due famosissimi personaggi televisivi. Una nuova serie sta per entrare nelle nostre case, a partire proprio da questa sera, mercoledì 24 marzo, intitolata Svegliati amore mio, che vede la partecipazione di attori di forte livello, quali Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Iaia Forte, Francesco Arca, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 marzo 2021)mio, chi è: iduessimi personaggi televisivi. Una nuova serie sta per entrare nelle nostre case, a partire proprio da questa sera, mercoledì 24 marzo, intitolatamio, che vede la partecipazione di attori di forte livello, quali Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Iaia Forte,Arca, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - fictionmediaset : Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte.… - SMSNEWSOFFICIAL : SVEGLIATI AMORE MIO: Al via in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, diret… - PBerluskony : RT @TognazziR: Svegliati amore mio Stasera mercoledì 24 21:30 ?@canalecinque_? -