Svegliati amore mio: Fai rumore di Diodato nella colonna sonora della fiction? Il cantante fa chiarezza (Di mercoledì 24 marzo 2021) nella colonna sonora di Svegliati amore mio, la nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli, ci sarà anche Fai rumore di Diodato? Lui chiarisce. Anche Diodato è intervenuto su Svegliati amore mio, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli, e l'ha fatto per chiarire che Fai rumore, il brano con cui nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo, non sarà presente nella colonna sonora. Il perchè di una simile precisazione? Nei giorni scorsi sui canali Mediaset era andato in onda un promo di Svegliati amore mio accompagnato proprio dalle note di Fai rumore. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)dimio, la nuovadi Canale 5 con Sabrina Ferilli, ci sarà anche Faidi? Lui chiarisce. Ancheè intervenuto sumio, la nuovadi Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli, e l'ha fatto per chiarire che Fai, il brano con cui nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo, non sarà presente. Il perchè di una simile precisazione? Nei giorni scorsi sui canali Mediaset era andato in onda un promo dimio accompagnato proprio dalle note di Fai. ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - GiorgiaMidili1 : RT @trash_italiano: 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - psychosaru : non voglio vedere la fiction con la ferilli ma voglio sentire SVEGLIATI AMORE MIO SENNÓ MAMMA NON CE LA FA MA FAI RUMOOOOOORE QUIIIIIIII -