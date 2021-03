Svegliati amore mio, dove è stato girato? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera partirà una nuova fiction su Canale5, che vede protagonista Sabrina Ferilli, da sempre volto molto amato nei prodotti nostrani. Si tratta di Svegliati amore mio, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in onda dal 24 marzo 2021 ogni mercoledì. La fiction ha come protagonista Nanà Santoro (Sabrina Ferilli), sposata con Sergio (Ettore Bassi) e madre di Sara (Caterina Sbaraglia), che lavora come parrucchiera. La figlia è una promessa del nuoto, mentre il marito lavora come operaio in un’acciaieria vicino casa. Un giorno, durante una gara, Sara sta male e viene ricoverata: i medici dicono ai genitori che la ragazzina è affetta da leucemia. Ma non è la sola in zona… Svegliati amore mio, location Sebbene nella fiction non vengano fatti nomi particolari di località, le riprese sono state realizzate nel Lazio, ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera partirà una nuova fiction su Canale5, che vede protagonista Sabrina Ferilli, da sempre volto molto amato nei prodotti nostrani. Si tratta dimio, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in onda dal 24 marzo 2021 ogni mercoledì. La fiction ha come protagonista Nanà Santoro (Sabrina Ferilli), sposata con Sergio (Ettore Bassi) e madre di Sara (Caterina Sbaraglia), che lavora come parrucchiera. La figlia è una promessa del nuoto, mentre il marito lavora come operaio in un’acciaieria vicino casa. Un giorno, durante una gara, Sara sta male e viene ricoverata: i medici dicono ai genitori che la ragazzina è affetta da leucemia. Ma non è la sola in zona…mio, location Sebbene nella fiction non vengano fatti nomi particolari di località, le riprese sono state realizzate nel Lazio, ...

