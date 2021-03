Svegliati amore mio cast, trama e puntate | Tutto sulla nuova serie con Sabrina Ferilli (Di mercoledì 24 marzo 2021) La nuova serie tv ‘Svegliati amore mio’ andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 24 marzo. Ecco Tutto quello che c’è da sapere. Sabrina Ferilli interpreta infatti Nanà, una mamma alla ricerca di giustizia per sua figlia e per tutti i bambini che si ammalano a causa delle polveri derivanti dalle aziende siderurgiche. La fiction, prodotta da Fabula Pictures, è divisa in tre puntate ed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La trama di ‘Svegliati amore mio’: di cosa parla la nuova serie tv Nanà è una donna forte, mamma di Sara e moglie amorevole di Sergio. La loro quotidianità subisce però un profondo cambiamento quando la piccola ha ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Latv ‘mio’ andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 24 marzo. Eccoquello che c’è da sapere.interpreta infatti Nanà, una mamma alla ricerca di giustizia per sua figlia e per tutti i bambini che si ammalano a causa delle polveri derivanti dalle aziende siderurgiche. La fiction, prodotta da Fabula Pictures, è divisa in treed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ladi ‘mio’: di cosa parla latv Nanà è una donna forte, mamma di Sara e moglievole di Sergio. La loro quotidianità subisce però un profondo cambiamento quando la piccola ha ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - AtlantisProm : tutta questa pubblicità alla prima puntata di svegliati amore mio mi fa sentire come se qualcuno avesse violato la… - fictionmediaset : In attesa della prima puntata della serie tv #SvegliatiAmoreMio scopriamo qualcosa di più dal video di #Backstage ??… -