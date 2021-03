“Svegliati amore mio” cast, trama, anticipazioni e curiosità sulla fiction di Canale 5 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Svegliati amore mio cast, trama, anticipazioni, curiosità. Parte questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, la nuova fiction di Canale 5 dal titolo Svegliati amore mio. Scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie ha come protagonista Sabrina Ferilli nei panni di una mamma coraggio alle prese con la terribile malattia della figlia. Insieme a L’amore strappato, la fiction rappresenta una storia femminile di denuncia civile, in cui l’attrice romana porta in scena donne ordinarie protagoniste di vicende straordinarie. “Svegliati amore mio” cast, trama, anticipazioni: tutto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021)mio. Parte questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, la nuovadi5 dal titolomio. Scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie ha come protagonista Sabrina Ferilli nei panni di una mamma coraggio alle prese con la terribile malattia della figlia. Insieme a L’strappato, larappresenta una storia femminile di denuncia civile, in cui l’attrice romana porta in scena donne ordinarie protagoniste di vicende straordinarie. “mio”: tutto ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - bad_decisions0 : RT @DiodatoMusic: Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Svegliati… - zorzando2554 : RT @grande_flagello: Svegliati amore mio ma... - grande_flagello : Svegliati amore mio ma... -