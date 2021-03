Svegliati amore mio, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 31 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) mercoledì 31 marzo 2021 va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli. Ecco le anticipazioni relative al secondo episodio: Sergio (Ettore Bassi) riesce a cavarsela ed esce incolume dall’acciaieria. L’uomo però ha un aspro litigio con Mimmo (Francesco Arca) per via di Nanà (Sabrina Ferilli). Sara scappa dall’ospedale insieme a un altro bambino malato, Lorenzo. I due vengono ritrovati in mare, fortunatamente ancora vivi. Mimmo ha perso sia Nanà che il lavoro e ora cammina ubriaco sulla scogliera quando un’ombra gli si avvicina. L’uomo a quel punto precipita dalla scogliera e Sergio diventa il sospettato principale per quanto è accaduto. Il giornalista Stefano intende realizzare un servizio ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021)312021 va in onda in prima serata su Canale 5 ladella fictionmio, con Sabrina Ferilli. Ecco lerelative al secondo episodio: Sergio (Ettore Bassi) riesce a cavarsela ed esce incolume dall’acciaieria. L’uomo però ha un aspro litigio con Mimmo (Francesco Arca) per via di Nanà (Sabrina Ferilli). Sara scappa dall’ospedale insieme a un altro bambino malato, Lorenzo. I due vengono ritrovati in mare, fortunatamente ancora vivi. Mimmo ha perso sia Nanà che il lavoro e ora cammina ubriaco sulla scogliera quando un’ombra gli si avvicina. L’uomo a quel punto precipita dalla scogliera e Sergio diventa il sospettato principale per quanto è accaduto. Il giornalista Stefano intende realizzare un servizio ...

