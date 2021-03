Super anticiclone in arrivo: quanto durerà? La tendenza meteo sino Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’afflusso d’aria fredda dal Nord Europa si sta ridimensionando, complice la progressiva espansione di un campo anticiclonico dall’Europa Occidentale verso il Mediterraneo e l’Italia. Entro giovedì l’anticiclone metterà radici sull’Italia, con tempo che tornerà più stabile anche al Sud. Periodo anticiclonico, ma possibile peggioramento verso PasquaInizierà così una fase soleggiata e mite, ma infiltrazioni umide da occidente porteranno qualche piccolo disturbo a ridosso del fine settimana. Queste insidie, pur portando qualche debole piovasco al Nord e sull’alto versante tirrenico, non saranno però in grado di spodestare l’anticiclone. Negli ultimi giorni di marzo la struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Il bel tempo si accompagnerà ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’afflusso d’aria fredda dal Nord Europa si sta ridimensionando, complice la progressiva espansione di un campo anticiclonico dall’Europa Occidentale verso il Mediterraneo e l’Italia. Entro giovedì l’metterà radici sull’Italia, con tempo che tornerà più stabile anche al Sud. Periodo anticiclonico, ma possibile peggioramento versoInizierà così una fase soleggiata e mite, ma infiltrazioni umide da occidente porteranno qualche piccolo disturbo a ridosso del fine settimana. Queste insidie, pur portando qualche debole piovasco al Nord e sull’alto versante tirrenico, non saranno però in grado di spodestare l’. Negli ultimi giorni di marzo la struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Il bel tempo si accompagnerà ...

Advertising

infoitinterno : Previsioni Meteo, super Anticiclone a fine mese: in ritardo di qualche giorno ma la Primavera inizia davvero - Meteoservice1 : #Previsioni Meteo, super Anticiclone a fine mese: in ritardo di qualche giorno ma la Primavera inizia davvero… - MeteoWeb_eu : Previsioni #Meteo, la Primavera inizia davvero: arriverà in ritardo di qualche giorno rispetto all'Equinozio ma nei… -