Stella del Carmen Banderas: la bellissima figlia di Antonio diventa modella (Di mercoledì 24 marzo 2021) È un perfetto mix della bellezza di mamma e papà: Stella del Carmen, la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, ha fatto il suo debutto ufficiale come modella e ha tutte le carte in regola per farne un mestiere. Occhi verdi, lunghi capelli biondi che le incorniciano il viso e un’eleganza innata: Stella sembra la copia della nonna materna Tippi Hedren, musa del regista Alfred Hitchcock. Classe 1996, la figlia d’arte ha posato a Los Angeles per un brand messicano di moda sostenibile. Senza trucco né filtri, Stella è stata fotografata da Joaquín Castillo, che ne ha messo in risalto la sua bellezza fresca e naturale. Che la sua sia una parentesi o meno nel mondo della moda è ancora troppo presto a dirsi: pare proprio che la giovane ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021) È un perfetto mix della bellezza di mamma e papà:del, ladie Melanie Griffith, ha fatto il suo debutto ufficiale comee ha tutte le carte in regola per farne un mestiere. Occhi verdi, lunghi capelli biondi che le incorniciano il viso e un’eleganza innata:sembra la copia della nonna materna Tippi Hedren, musa del regista Alfred Hitchcock. Classe 1996, lad’arte ha posato a Los Angeles per un brand messicano di moda sostenibile. Senza trucco né filtri,è stata fotografata da Joaquín Castillo, che ne ha messo in risalto la sua bellezza fresca e naturale. Che la sua sia una parentesi o meno nel mondo della moda è ancora troppo presto a dirsi: pare proprio che la giovane ...

