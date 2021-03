Stefano Saletti & Banda Ikona | il nuovo album è “Mediterrano ostinato”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quello diè un Mediterraneo, combattente, resistente che non si arrende, come cantano nel brano che dà il titolo all’come siamo noi popoli mediterranei, forti, antichi, testardi e resilienti.come la ripetizione in musica che diventa stordimento, trance e rituale a cui abbandonarsi.come l’identità di un Sud generoso che si difende dal pensiero unico dominante e da un’omologazione culturale, sociale, economica e politica che ha prodotto nuove emarginazioni e un divario sempre crescente tra ricchezza e povertà. Il disco, che esce per l’etichetta Finisterre, diventa così una sorta di manifesto di un...

