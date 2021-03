Stefano Bronzato vince Italia’s Got Talent 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Stefano Bronzato C’è un nuovo vincitore nell’albo d’oro di Italia’s Got Talent. Si tratta del mago Stefano Bronzato, in arte Steven, che ha trionfato nella finalissima dell’undicesima edizione del Talent show in onda sia su Tv8, sia su Sky Uno, riuscendo ad imporsi sugli altri 11 avversari e portandosi così a casa il premio in palio di 100.000 euro. Originario di Verona, Stefano Bronzato è arrivato in finale dopo aver conquistato quattro sì da parte dei giudici nella fase dei casting. Il ragazzo ha creato due numeri dove ha mixato illusionismo e tecnologia, giocando anche sul tema dei viaggi del tempo. Al secondo posto si è invece classificato Max Angioni, arrivato in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico, mentre sul gradino ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 marzo 2021)C’è un nuovo vincitore nell’albo d’oro diGot. Si tratta del mago, in arte Steven, che ha trionfato nella finalissima dell’undicesima edizione delshow in onda sia su Tv8, sia su Sky Uno, riuscendo ad imporsi sugli altri 11 avversari e portandosi così a casa il premio in palio di 100.000 euro. Originario di Verona,è arrivato in finale dopo aver conquistato quattro sì da parte dei giudici nella fase dei casting. Il ragazzo ha creato due numeri dove ha mixato illusionismo e tecnologia, giocando anche sul tema dei viaggi del tempo. Al secondo posto si è invece classificato Max Angioni, arrivato in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico, mentre sul gradino ...

