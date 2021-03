Stasera in tv Mistero a Crooked House, Agatha Christie e parenti-serpenti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera in tv Mistero a Crooked House, di Gilles Paquet-Brenner (Pretty Things), dal romanzo Crooked House di Agatha Christie del 1949. Una famiglia di parenti-serpenti si è volontariamente imprigionata nella grande mansione del magnate Aristide Leonides, il quale mantiene e domina tutti con il suo ego schiacciante. Quando egli viene fatto fuori, ogni membro potrebbe quindi essere sospettato e nessuno, si ribadisce, nessuno, è al di fuori della possibilità… La storia della regina del giallo si sviluppa vorticosamente nelle ossessioni dei vuoti e narcisisti protagonisti; talmente ricchi e talmente infelici, poiché dipendenti dall’ammirazione degli altri e soprattutto del terribile capostipite. La regia sottolinea il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)in tv, di Gilles Paquet-Brenner (Pretty Things), dal romanzodidel 1949. Una famiglia disi è volontariamente imprigionata nella grande mansione del magnate Aristide Leonides, il quale mantiene e domina tutti con il suo ego schiacciante. Quando egli viene fatto fuori, ogni membro potrebbe quindi essere sospettato e nessuno, si ribadisce, nessuno, è al di fuori della possibilità… La storia della regina del giallo si sviluppa vorticosamente nelle ossessioni dei vuoti e narcisisti protagonisti; talmente ricchi e talmente infelici, poiché dipendenti dall’ammirazione degli altri e soprattutto del terribile capostipite. La regia sottolinea il ...

