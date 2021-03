Star Wars: The Acolyte, tutto sulla nuova serie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Star Wars: The Acolyte è uno dei titoli dei futuri lavori annunciati al Disney Investor Day 2020 dello scorso dicembre.Dopo il successo di The Mandalorian, Disney ha voluto investire su nuovi progetti legati al brand di Star Wars, e questa nuova serie rientra in tali progetti.Eppure questo spicca fra gli altri a causa del suo genere e della sua peculiare ambientazione storica. Andiamo quindi a scoprire le importanti novità e informazioni che questo progetto porterà nell’ambientazione della galassia lontana lontana. The Acolyte: Cosa sappiamo Stando alle informazioni rilasciate a riguardo, The Acolyte (L’Accolita, in italiano) sarà un thriller d’azione principalmente al femminile con elementi di arti marziali, almeno stando alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021): Theè uno dei titoli dei futuri lavori annunciati al Disney Investor Day 2020 dello scorso dicembre.Dopo il successo di The Mandalorian, Disney ha voluto investire su nuovi progetti legati al brand di, e questarientra in tali progetti.Eppure questo spicca fra gli altri a causa del suo genere e della sua peculiare ambientazione storica. Andiamo quindi a scoprire le importanti novità e informazioni che questo progetto porterà nell’ambientazione della galassia lontana lontana. The: Cosa sappiamo Stando alle informazioni rilasciate a riguardo, The(L’Accolita, in italiano) sarà un thriller d’azione principalmente al femminile con elementi di arti marziali, almeno stando alle ...

Advertising

StarWarsIT : Una nuova era nella narrazione di Star Wars... Star Wars: L'Alta Repubblica esplora un tempo in cui i Jedi erano i… - larsevian : fiera di dire che ho conosciuto mark hamill attraverso knightfall e non star wars e sono sempre rimasta confusa dav… - bar_biturico : -Zio chiudi gli occhi! -chiusi -apri! Visto che ti piace star wars dove ci sono le navicelle spaziali! (Come fare s… - MaestroOfferte : LEGO Star Wars Casco di Boba Fett, Set di Costruzioni da Display ?? ? 64,99€ ? ? ? ? In Offerta a 54,99€ ??… - ermionee_ : @IlVeroAres la maglietta di star wars>>>> secondo me diventerà un grande artista, ha la stoffa del pittore -