Spunta l’ipotesi proroga rettori | ma l’Università di Bologna dice ‘no’

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – In Senato spunta un emendamento che, insieme alle elezioni dei sindaci, punta a rinviare anche quelle per i rettori in scadenza. Un’ipotesi contro cui alzano un muro i candidati alla guida dell’Alma Mater di Bologna, già in campo da diverse settimane. “Sarebbe un provvedimento ingiustificato– afferma Giovanni Molari, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, parlando alla ‘Dire’- abbiamo già votato per i dipartimenti e a breve lo faremo per il Senato accademico: non vedo perché non dovremmo votare anche per il nuovo rettore”. Il rinvio sarebbe “lesivo dell’autonomia universitaria– continua Molari- è ingiusto dal punto di vista politico e sbagliato in termini pragmatici, in questo stato di stallo prolungato gli Atenei hanno diritto al rinnovo degli organi accademici”.