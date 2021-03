Sperimentazione del vaccino ReiThera | prime somministrazioni al Moscati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 50 i volontari che sono stati arruolati per ladelpresso l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, individuata tra i 27 centri clinici (26 in Italia e uno in Germania) per partecipare alla seconda fase dello studio. Centinaia le richieste di adesione pervenute nei giorni scorsi da tutta Italia all’infettivologo Sebastiano Leone, referente per la, il quale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di inclusione, ha convocato per questo pomeriggio i primi 9 volontari e per sabato prossimo tutti gli altri soggetti idonei, alcuni dei quali residenti nell’Avellinese. Le dosi die di placebo per avviare lasono state consegnate questa mattina. ...