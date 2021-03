“Speravo de mori prima”, gli incredibili insulti a Tognazzi e quell’immedesimazione che fa confondere la “fiction” dalla realtà (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta ottenendo un certo riscontro la serie “Speravo de mori prima”, in onda su Sky Atlantic e incentrata sugli ultimi anni da calciatore di Francesco Totti e soprattutto sui forti contrasti con Luciano Spalletti. Tuttavia, c’è anche chi ha scelto di insultare Gianmarco Tognazzi, che interpreta proprio il ruolo dell’allenatore toscano. Tognazzi è stato infatti preso di mira da alcuni tifosi giallorossi: una situazione paradossale, descritta proprio dall’attore alla radio romanista Retesport. “Si passa senza mediazione dalla critica all’insulto diretto: una cosa insopportabile”, ha detto Tognazzi. Tuttavia questo strano fenomeno è stato spiegato dal neuroscienziato Vittorio Gallese all’Huffington Post. Fondamentalmente si fa fatica a distinguere tra finzione e ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta ottenendo un certo riscontro la serie “de”, in onda su Sky Atlantic e incentrata sugli ultimi anni da calciatore di Francesco Totti e soprattutto sui forti contrasti con Luciano Spalletti. Tuttavia, c’è anche chi ha scelto di insultare Gianmarco, che interpreta proprio il ruolo dell’allenatore toscano.è stato infatti preso di mira da alcuni tifosi giallorossi: una situazione paradossale, descritta proprio dall’attore alla radio romanista Retesport. “Si passa senza mediazionecritica all’insulto diretto: una cosa insopportabile”, ha detto. Tuttavia questo strano fenomeno è stato spiegato dal neuroscienziato Vittorio Gallese all’Huffington Post. Fondamentalmente si fa fatica a distinguere tra finzione e ...

