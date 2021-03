Spazio, la nuova foto del super buco nero nella galassia M87. Mostra i campi magnetici (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'incredibile prima immagine in assoluto di un buco nero ottenuta in luce polarizzata, come non era mai stata vista in precedenza è stata pubblicata grazie alla collaborazione dell'Event Horizon ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'incredibile prima immagine in assoluto di unottenuta in luce polarizzata, come non era mai stata vista in precedenza è stata pubblicata grazie alla collaborazione dell'Event Horizon ...

Advertising

Link4Universe : Italia, di notte, vista dalla Stazione Spaziale Internazionale, durante la sua prima missione nello spazio, da part… - Carmela_oltre : RT @DomaniGiornale: Dopo giorni di braccio di ferro, il senatore dem ha deciso di farsi da parte. #Marcucci resterà comunque nel gruppo del… - DomaniGiornale : Dopo giorni di braccio di ferro, il senatore dem ha deciso di farsi da parte. #Marcucci resterà comunque nel gruppo… - lina_bsky : Argomento spinoso e sempre attuale... Occupazione abusiva e sine titulo.. E non immaginate quanti ce ne sono in Ita… - khronostdg : RT @Focus_it: Le nuove immagini dell'Event Horizon Telescope svelano per la prima volta i campi magnetici nei dintorni del buco nero #M87.… -