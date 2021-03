Sostariffe, su liberalizzazione mercato luce e gas per aziende i costi medi e consigli (Di mercoledì 24 marzo 2021) A partire dal 1° gennaio 2021 il mercato libero diventa ufficiale per tutte le piccole imprese, che abbiano un numero di dipendenti tra i 10 e i 50 e un fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro annui, e le microimprese con meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro annui e una potenza impegnata superiore a 15 kW. Avrà dunque luogo la transizione progressiva dal mercato tutelato al mercato libero, che si baserà sulla rimozione per gradi della tutela di prezzo. Cosa succederà alle aziende che non hanno scelto per tempo e in autonomia una tariffa del mercato libero? L’iter sarà caratterizzato da due fasi ben definite che avranno l’obiettivo di sostenere le imprese nel cambiamento. In merito alla liberalizzazione del mercato energetico, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) A partire dal 1° gennaio 2021 illibero diventa ufficiale per tutte le piccole imprese, che abbiano un numero di dipendenti tra i 10 e i 50 e un fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro annui, e le microimprese con meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro annui e una potenza impegnata superiore a 15 kW. Avrà dunque luogo la transizione progressiva daltutelato allibero, che si baserà sulla rimozione per gradi della tutela di prezzo. Cosa succederà alleche non hanno scelto per tempo e in autonomia una tariffa dellibero? L’iter sarà caratterizzato da due fasi ben definite che avranno l’obiettivo di sostenere le imprese nel cambiamento. In merito alladelenergetico, ...

Advertising

fisco24_info : Sostariffe, su liberalizzazione mercato luce e gas per aziende i costi medi e consigli: A partire dal 1° gennaio 20… - TV7Benevento : Sostariffe, su liberalizzazione mercato luce e gas per aziende i costi medi e consigli... - Adnkronos : Sostariffe, su #liberalizzazione mercato #luce e #gas per aziende i costi medi e consigli -