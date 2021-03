Sospensione dello stipendio e ferie forzate: stretta sui medici che rifiutano il vaccino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Manila Alfano A Belluno il tribunale dà ragione a due Rsa, a Brindisi restano a casa in 15 Una stretta decisiva verso chi dice no ai vaccini. Se un operatore sanitario di una Rsa rifiuta il vaccino è giusta la Sospensione dello stipendio. Lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari di due case di riposo del bellunese che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose di Pfizer lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. I dieci sanitari, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, all'indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro che li aveva ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Manila Alfano A Belluno il tribunale dà ragione a due Rsa, a Brindisi restano a casa in 15 Unadecisiva verso chi dice no ai vaccini. Se un operatore sanitario di una Rsa rifiuta ilè giusta la. Lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari di due case di riposo del bellunese che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose di Pfizer lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. I dieci sanitari, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, all'indomani del rifiuto erano stati messi indalla direzione della rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro che li aveva ...

