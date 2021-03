Sondaggi politici SWG | gli italiani non si sono mai sentiti così marginali come ora

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Probabilmente il modo migliore per osservare le conseguenze della pandemia di Covid nell’economia e nelle condizioni di vita dei cittadini è guardare le cose da lontano. È quello che fa SWG nei suoi ultimiin cui paragona i risultati delle rilevazioni di questo periodo con quelle effettuate dal 2013 ad oggi. In particolare quelle che riguardano alcuni temi chiavela percezione della propria condizione economica, appunto, del proprio ruolo nella società e quella del rapporto con la politica. E si scopre qualcosa in realtà di poco sorprendente, ovvero che maiora glisi, ovvero non coinvolti nell’agire sociale. Il 58% si sente tagliato fuori. ...

Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi. Sondaggi politici: Conte leader ad alto gradimento. Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. Speranza secondo al 41%. Sondaggi politici: Conte è il leader più amato, crescono gli insoddisfatti del governo Draghi.

Sondaggi politici, il gradimento dei leader: Conte in testa con il 61%. Il condono di Draghi? Per la maggioranza (40%) è un'ingiustizia. Elogiata inizialmente per la gestione del Covid-19 nella sua Germania, nei sondaggi politici più recenti alcuni sondaggi politici tedeschi fortemente scettici per la realizzazione del...