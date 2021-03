Sondaggi politici elettorali oggi 24 marzo 2021: il 70% degli elettori pentastellati vuole Conte leader del M5S (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 24 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Gli elettori del M5s vogliono Conte leader: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Demos per La Repubblica. Secondo la rilevazione, infatti, il 70% degli elettori pentastellati si dice certo che Giuseppe Conte sia il miglior capo politico per il Movimento. Gli altri potenziali leader, invece, non godono di ampi consensi: Luigi Di Maio raccoglie il 6 per cento delle preferenze, mentre Alessandro Di Battista, Vito Crimi e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)24– Glidel M5s vogliono: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Demos per La Repubblica. Secondo la rilevazione, infatti, il 70%si dice certo che Giuseppesia il miglior capo politico per il Movimento. Gli altri potenziali, invece, non godono di ampi consensi: Luigi Di Maio raccoglie il 6 per cento delle preferenze, mentre Alessandro Di Battista, Vito Crimi e ...

