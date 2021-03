Soluzioni Cruciverba del 24/03/21. Tutte le definizioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 24/03/21: Certi politici detengono quelle del potere 4 lettere: Leve Chi le suona si agita 7 lettere: Maracas Credibile 8 lettere: Veridico Educare istruire 7 lettere: Erudire Il favorito di nerone 9 lettere: Tigellino Il tempo umido dei tropici 15 lettere: Clima monsonico La sede onu a new york 11 lettere: East river: La somma degli interessi bancari che si sono accumulati 8 lettere: Rentier: Le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se vi state chiedendo quali siano ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 24/03/21: Certi politici detengono quelle del potere 4 lettere: Leve Chi le suona si agita 7 lettere: Maracas Credibile 8 lettere: Veridico Educare istruire 7 lettere: Erudire Il favorito di nerone 9 lettere: Tigellino Il tempo umido dei tropici 15 lettere: Clima monsonico La sede onu a new york 11 lettere: East river: La somma degli interessi bancari che si sono accumulati 8 lettere: Rentier: Le ...

