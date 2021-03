Snowpiercer | il capolavoro di Joon-Ho prima dell' Oscar Parasite

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Rai4 ore 21.20 Con Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris. Regia di Bong-Ho. Produzione USA 2013. Durata: 2 ore e 6 minuti LA TRAMA. Nel 2031 (tra non molto quindi) la Terra sarà devastata da una nuova era glaciale che ne sterminerà la popolazione. I pochi sopravvissuti sono tutti stipati in un assurdo treno, locondannato a viaggiare senza sosta. Anche sullosi riproduce la lotta di classe: I ricchi i privilegiati occupano i primi vagoni. Nell'ultima parte del convoglio, i poveracci, i negri , i gialli, sistemati come su carri bestiame. La rivolta del bestiame a un certo punto è inevitabile. PERCHE' VEDERLO. Perché è un formidabile sfoggio di bravura da parte del regista coreano che lo scorso anno ha vinto il premioper ...

