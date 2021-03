Simona Ventura negativa al Covid: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bellissima notizia per Simona Ventura, che dopo circa tre settimane di isolamento, è finalmente risultata negativa al Covid-19. Stesso esito, inoltre, per tutti i suoi familiari. Dopo aver messo in pausa la sua vita e tutti i suoi progetti lavorativi, la conduttrice può prendere di nuovo in mano la sua vita e tornare a dedicarsi al suo lavoro e ai suoi affetti. Ad annunciare la negatività al tampone, proprio la Ventura attraverso il suo profilo Instagram, sul quale, durante tutto il periodo di quarantena, ha continuamente dato aggiornamenti ai suoi fan sul suo stato di salute. Non poteva, quindi, esimersi da dare la notizia in prima persona: Gran bella notizia, siamo tutti negativi. Devo dire che uscire da una cosa del genere è un sollievo, è stato un periodo, quello di queste tre ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bellissima notizia per, che dopo circa tre settimane di isolamento, è finalmente risultataal-19. Stesso esito, inoltre, per tutti i suoi familiari. Dopo aver messo in pausa la sua vita e tutti i suoi progetti lavorativi, la conduttrice può prendere di nuovo in mano la sua vita e tornare a dedicarsi al suo lavoro e ai suoi affetti. Ad annunciare la negatività al tampone, proprio laattraverso il suo profilo, sul quale, durante tutto il periodo di quarantena, ha continuamente dato aggiornamenti ai suoi fan sul suo stato di salute. Non poteva, quindi, esimersi da dare la notizia in prima persona: Gran bella notizia, siamo tutti negativi. Devo dire che uscire da una cosa del genere è un sollievo, è stato un periodo, quello di queste tre ...

Advertising

trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - HuffPostItalia : Bassetti a Simona Ventura: 'Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea' - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - antonellacirce1 : RT @trash_italiano: Simona Ventura vs Professor Bassetti - TeresaOlaltra : RT @andr900: Insopportabile Bassetti contro Simona Ventura. Non vedo l'ora che questa cosa del Covid finisca anche per non vedere più tutt… -