Simona Ventura insultata da Bassetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Duro scontro ieri sera nel programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti in collegamento, il dottor Matteo Bassetti e Simona Ventura si scontrano aspramente in tema di Covid19: “Si prenda una laurea e poi viene a fare il mio mestiere”. Ieri sera è andato in onda Cartabianca, programma televisivo serale di Rai3, condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti in collegamento della serata, Simona Ventura, recentemente risultata positiva al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Duro scontro ieri sera nel programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti in collegamento, il dottor Matteosi scontrano aspramente in tema di Covid19: “Si prenda una laurea e poi viene a fare il mio mestiere”. Ieri sera è andato in onda Cartabianca, programma televisivo serale di Rai3, condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti in collegamento della serata,, recentemente risultata positiva al Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - HuffPostItalia : Bassetti a Simona Ventura: 'Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea' - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - eterea_naive : RT @valy_s: Eparina, azitromicina, cortisone. Simona #Ventura è partita con una CURA DOMICILIARE, sebbene fosse asintomatica.. su consiglio… - giranoparole : @see_lallero Questo sta fuori di brutto. Simona Ventura ha semplicemente raccontato la sua esperienza, bassetti, do… -