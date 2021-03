Simona Ventura attaccata dall’infettivologo Matteo Bassetti per le sue parole sul Covid: “Se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici allora non va più bene” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Simona Ventura è stata ripresa in diretta dall’infettivologo Matteo Bassetti, che ha criticato molto duramente le parole della donna a proposito del Covid. La famosa conduttrice ha infatti raccontato a Cartabianca la sua personale esperienza con il virus, ma a quanto pare qualcosa fra le sue parole non è piaciuto al medico. Posta in una condizione di grande imbarazzo, la conduttrice ha cercato di motivare le sue affermazioni trovando scarsa comprensione nel suo interlocutore. Simona Ventura e il Covid: asintomatica con “un inizio di polmonite” Ospite a Cartabianca, la conduttrice Simona Ventura si è mostrata pubblicamente dopo aver rinunciato alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021)è stata ripresa in diretta, che ha criticato molto duramente ledella donna a proposito del. La famosa conduttrice ha infatti raccontato a Cartabianca la sua personale esperienza con il virus, ma a quanto pare qualcosa fra le suenon è piaciuto al medico. Posta in una condizione di grande imbarazzo, la conduttrice ha cercato di motivare le sue affermazioni trovando scarsa comprensione nel suo interlocutore.e il: asintomatica con “un inizio di polmonite” Ospite a Cartabianca, la conduttricesi è mostrata pubblicamente dopo aver rinunciato alla ...

