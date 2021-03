Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: le sue condizioni di salute (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato da lunedì scorso 22 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano per controlli medici. A dare la notizia dell’ospedalizzazione è stato l’avvocato Federico Cecconi all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano. Il legale non ha aggiunto dettagli. “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato“, ha dichiarato. Il processo va avanti Ad ogni modo, così come già avvenuto nelle scorse udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso “di non avanzare istanza di legittimo impedimento” per chiedere il rinvio del processo e dunque oggi 24 marzo l’attività in aula va avanti. Da alcuni mesi nel processo milanese sul caso Ruby ter, che vede ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex premier e leader di Forza Italia,, èda lunedì scorso 22 marzo all’San Raffaele di Milano per controlli medici. A dare la notizia dell’ospedalizzazione è stato l’avvocato Federico Cecconi all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano. Il legale non ha aggiunto dettagli. “Per problematiche disu cui non mi dilunghereiè da lunedì mattina ospedalizzato“, ha dichiarato. Il processo va avanti Ad ogni modo, così come già avvenuto nelle scorse udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso “di non avanzare istanza di legittimo impedimento” per chiedere il rinvio del processo e dunque oggi 24 marzo l’attività in aula va avanti. Da alcuni mesi nel processo milanese sul caso Ruby ter, che vede ...

