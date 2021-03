Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì: le condizioni di salute di Berlusconi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono pochissime le informazioni che arrivano in questi momenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. La notizia arriva a margine del processo Ruby Ter al quale Silvio Berlusconi avrebbe dovuto prendere parte: l’ex presidente del Consiglio però ha dovuto saltare l’impegno e a giustificazione l’assenza è stato il suo legale, Federico Cecconi, che ha proferito notizia del ricovero di Berlusconi in ospedale. Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì Non è dato sapere quale sia il motivo del ricovero, specifica che non è arrivata per voce del legale di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono pochissime le informazioni che arrivano in questi momenti sulledidi. La notizia arriva a margine del processo Ruby Ter al qualeavrebbe dovuto prendere parte: l’ex presidente del Consiglio però ha dovuto saltare l’impegno e a giustificazione l’assenza è stato il suo legale, Federico Cecconi, che ha proferito notizia del ricovero diinindaNon è dato sapere quale sia il motivo del ricovero, specifica che non è arrivata per voce del legale di ...

