Silvio Berlusconi, l’annuncio dell’avvocato: “ricoverato da lunedì mattina” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano ma non è stato chiesto il rinvio dell’udienza e l’attività in aula si sta svolgendo Silvio Berlusconi da lunedì mattina è ricoverato. Lo annuncia l’avvocato del cavaliere Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del Ruby Ter. «Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato», ha detto l’avvocato senza aggiungere dettagli. Il processo vede imputati: Berlusconi e altre 28 persone, tra cui alcune ex “olgettine” che stando all’accusa avrebbero preso denaro e altre utilità in cambio del silenzio circa le serate di Arcore. Le accuse sono di corruzione in atti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)al San Raffaele di Milano ma non è stato chiesto il rinvio dell’udienza e l’attività in aula si sta svolgendoda. Lo annuncia l’avvocato del cavaliere Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del Ruby Ter. «Per problematiche di salute su cui non mi dilunghereiè daospedalizzato», ha detto l’avvocato senza aggiungere dettagli. Il processo vede imputati:e altre 28 persone, tra cui alcune ex “olgettine” che stando all’accusa avrebbero preso denaro e altre utilità in cambio del silenzio circa le serate di Arcore. Le accuse sono di corruzione in atti ...

