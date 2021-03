Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby ter (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è di nuovo in ospedale. Il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter ha giustificato l’assenza del suo assistito spiegando che il leader di forza Italia “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Non è ancora chiaro e non è stato specificato dall’avvocato quale sia il motivo del ricovero. Al processo che si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano davanti ai giudici della settima sezione penale, il legale non ha avanzato istanza di legittimo impedimento e quindi ha chiesto di “proseguire con gli adempimenti previsti”. Il ragioniere Giuseppe Spinelli, che avrebbe dovuto deporre come testimone, è prossimo alla vaccinazione e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)è diin. Il suo legale, l’Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza delmilanese sul casoter ha giustificato l’assenza del suo assistito spiegando che il leader di forza Italia “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Non è ancora chiaro e non è stato specificato dall’quale sia il motivo del ricovero. Alche si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano davanti ai giudici della settima sezione penale, il legale non ha avanzato istanza di legittimo impedimento e quindi ha chiesto di “proseguire con gli adempimenti previsti”. Il ragioniere Giuseppe Spinelli, che avrebbe dovuto deporre come testimone, è prossimo alla vaccinazione e ha ...

