Silvio Berlusconi dimesso, le prime immagini dell'ex premier fuori dall'ospedale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato per controlli medici lunedì. A dare la notizia dell'ospedalizzazione era stato l'avvocato Federico Cecconi all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano, senza aggiungere altri dettagli in un primo momento: "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Cecconi ha poi fatto sapere che il leader di Forza Italia potrebbe aver bisogno di alcuni giorni ancora di ricovero in ospedale, dove "non si trova" per un Day Hospital. "Potremmo sapere in modo circostanziato tra un paio di giorni le sue condizioni", ha aggiunto l'avvocato. Fonti azzurre avevano fatto sapere dal canto loro che il Cavaliere era "ricoverato per ...

