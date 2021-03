Si vaccina | bufera su Scanzi Maria Elena Boschi lo attacca I dettagli

(Di mercoledì 24 marzo 2021)su Andreache, pochi giorni fa, ha ricevuto il vaccino AstraZeneca. Monta la polemica. Il giornalista è statoto come ‘panchinaro’ ma c’è chi lo accusa di aver fatto il furbetto. Sulla vicenda è intervenuta ancheCovid e dintorni. Mentre la campagnale continua, tra non pochi ‘stop&go’, c’è una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LegaSalvini : PAZZESCO. ANDREA SCANZI SI VACCINA NELLA LISTA DI RISERVA SUI SOCIAL SCOPPIA LA BUFERA - LiberoTes : RT @LegaSalvini: PAZZESCO. ANDREA SCANZI SI VACCINA NELLA LISTA DI RISERVA SUI SOCIAL SCOPPIA LA BUFERA - cinema_ccp : Andrea Scanzi si vaccina nella lista di riserva. Sui social scoppia la bufera - Il Tempo - SerLongo : RT @fabbri333: Scanzi si vaccina come “riservista”, sul caso indaga l’Asl: bufera sul giornalista del Fatto Quotidiano - hurried57 : Scanzi: «Mi sono vaccinato con AstraZeneca grazie alla lista dei riservisti». Sui social è bufera… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccina bufera

E sotto il suo post Facebook si è scatenata la: 'Iscritto nella lista dei furbi. Era lo stesso che parcheggiava il suv sui posti disabili. Avrebbe potuto cedere il posto a qualche soggetto ...politica su Andrea Scanzi . Il giornalista del Fatto Quotidiano annuncia di aver ricevuto il vaccino anti - Coronavirus ad Arezzo dopo essersi iscritto in una " lista di panchinari ". Un iter ...Gli anziani sono stati quindi accompagnati in ospedale e avvertiti con un nuovo messaggio. L’Asst di Lodi in una nota si è scusata “con gli utenti per i disagi causati dall’errata comunicazione” e ha ...«Gli ingredienti non solo del vaccino anti-Covid, ma anche di altri vaccini, sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti».... Scopri di più ...