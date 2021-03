Sì | questa foto mostra una lezione di didattica a distanza durante l’epidemia di polio del 1937

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare unain bianco e nero pubblicata anche su Facebook (qui). Lo scattoquattro bambini seduti davanti una radio con dei libri. Laè accompagnata da questo commento: «La prima DAD della storia. “I bambini ascoltano le lezioni da remotodinegli anni ’40 con gli insegnanti che leggono le lezioni alla radio”». Il riferimento è alla(Dad) utilizzata in diversi Paesi al mondo dopo la chiusura degli istituti scolastici come misura di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. La notizia oggetto della nostra analisi è vera.Lagrafia è stata scattata nele ...

Advertising

Benji_Mascolo : Questa foto è corretta: anello sulla mano destra a te, e anello sulla mano sinistra per la fede a lei ?????? - Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri @SebastienFrey!?????? Attenzione: l'esposizione prolungata a questa foto può riportarvi… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - SkylarIre : RT @_thegrassisblue: Visto l’andazzo la prossima foto che utilizzeranno i giornalisti sarà sicuramente questa. #tzvip - papocchio : @Lucadeflorentis -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto

Elle

Realizzare unadi questo tipo non è facile, perché i buchi neri sono piccoli e per osservarli ...immagine composita mostra vari ingrandimenti del centro della galassia Messier 87 (M87), a ...mattina nella basilica di San Bernardino, il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ha ... (Esercito Italiano)L'astrofisico sardo Ciriaco Goddi (foto Floris) Il campo magnetico del Buco Nero risulta dunque fondamentale per spiegare cosa accade in M87 ed in tutti i grandi buchi neri presenti nella Galassie che ...Una nuova immagine di M87 rivela informazioni su come i buchi neri mangiano materia ed emettono getti fortissimi. Oggi, la collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), che nel 2019 ...