Shazam! Fury of the Gods: Helen Mirren sarà il villain del film (Di mercoledì 24 marzo 2021) L‘attrice premio Oscar Helen Mirren si unisce al cast di Shazam! Fury of the Gods, sequel del fortunato film del 2019 L’attrice premio Oscar Helen Mirren, entra nel cast di Shazam! Fury of the Gods, il sequel sull’eroe DC Comics con protagonista Zachary Levi. La Mirren vestirà i panni del villain principale Hesperia, figlia di Atlante (nonostante il personaggio non abbia una chiara controparte DC Comics, ma è comunque il nome di numerosi personaggi della casa editrice ispirati al Titano della mitologia greca). L’attrice si aggiunge a Rachel Zegler di recente entrata in un “ruolo segreto” nel cast del sequel, che sarà diretto nuovamente da David F. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) L‘attrice premio Oscarsi unisce al cast diof the, sequel del fortunatodel 2019 L’attrice premio Oscar, entra nel cast diof the, il sequel sull’eroe DC Comics con protagonista Zachary Levi. Lavestirà i panni delprincipale Hesperia, figlia di Atlante (nonostante il personaggio non abbia una chiara controparte DC Comics, ma è comunque il nome di numerosi personaggi della casa editrice ispirati al Titano della mitologia greca). L’attrice si aggiunge a Rachel Zegler di recente entrata in un “ruolo segreto” nel cast del sequel, chediretto nuovamente da David F. ...

Advertising

sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Shazam! Fury of the Gods: annunciata l’amatissima attrice che interpreterà la villain nel sequel - - UniMoviesBlog : L'attrice #HelenMirren è entrata a far parte del cast di #ShazamFuryoftheGods, sequel del fortunato cinecomic DC di… - MangaForevernet : ? Shazam 2 Fury of the Gods - Helen Mirren nel cast ? ? - Screenweek : #HelenMirren interpreterà Hespera, figlia del titano Atlante, in #SHAZAMFuryoftheGods le cui riprese dovrebbero ini… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Shazam! Fury of the Gods: annunciata l’amatissima attrice che interpreterà la villain nel sequel… -