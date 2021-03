Shakespeare al Teatro Carcano nella Giornata mondiale del Teatro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Carcano di Milano rende omaggio a Shakespeare a partire da 27 marzo 2021, Giornata mondiale del Teatro, in versione one man show Tre spettacoli di Shakespeare gratuiti on line, a partire dal 27 marzo sul canale You Tube del Teatro Carcano di Milano. Un’iniziativa che vuole essere anche un contributo in occasione della Giornata mondiale del Teatro. La trilogia shakespeariana comprende le opere Riccardi III, Otello e Il Mercante di Venezia. Tutte interpretate da Davide Lorenzo Palla in una insolita versione “one-man show”, nata dall’esperienza del progetto Tournée da bar portato avanti da TDB Impresa sociale. La giovane e pluripremiata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildi Milano rende omaggio aa partire da 27 marzo 2021,del, in versione one man show Tre spettacoli digratuiti on line, a partire dal 27 marzo sul canale You Tube deldi Milano. Un’iniziativa che vuole essere anche un contributo in occasione delladel. La trilogia shakespeariana comprende le opere Riccardi III, Otello e Il Mercante di Venezia. Tutte interpretate da Davide Lorenzo Palla in una insolita versione “one-man show”, nata dall’esperienza del progetto Tournée da bar portato avanti da TDB Impresa sociale. La giovane e pluripremiata ...

