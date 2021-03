Settore elettrico e gas | sindacati | lavoratori pronti alla mobilitazione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’art. 177 del Codice degli appalti, obbligando le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% delle attività, provocherà la destrutturazione di un servizio essenziale e fondamentale per l’intero Paese. Il trasferimento della quasi totalità dei servizi, infatti, comporterà seri rischi per la loro continuità durante la fase di esternalizzazione, che potrebbe durare mesi”. La denuncia arriva da Cgil, Cisl, Uil e daidi categoria Filctem, Flaei, Femca e Uiltec, che annunciano ladeise la norma non dovesse venire cambiata. “L’art. 177 – spiegano – obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività vengano svolte direttamente dal proprio personale. Noi siamo disponibili da subito al confronto con il ...