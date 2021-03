Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021: Jonas Vingegaard batte tutti a Sogliano al Rubicone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivo in salita a Sogliano al Rubicone per la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021. Al termine dei 163 chilometri dopo la partenza da Riccione ad imporsi è il danese Jonas Vingegaard. Il corridore della Jumbo-Visma si è imposto in uno sprint ristretto, agguantando la seconda vittoria stagionale e la maglia di leader della classifica generale. Due corridori all’attacco nella prima fase di gara: Marton Dina (Eolo Kometa) e Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi). Il gruppo però, come di consueto, ha saputo gestire al meglio la situazione chiudendo ad una ventina di chilometri dal traguardo il gap. Nel finale l’attacco in Coppia del belga Vansevenant (Deceuninck Quick Step) assieme al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivo in salita aalper la seconda tappa della. Al termine dei 163 chilometri dopo la partenza da Riccione ad imporsi è il danese. Il corridore della Jumbo-Visma si è imposto in uno sprint ristretto, agguantando la seconda vittoria stagionale e la maglia di leader della classifica generale. Due corridori all’attacco nella prima fase di gara: Marton Dina (Eolo Kometa) e Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi). Il gruppo però, come di consueto, ha saputo gestire al meglio la situazione chiudendo ad una ventina di chilometri dal traguardo il gap. Nel finale l’attacco ina del belga Vansevenant (Deceuninck Quick Step) assieme al ...

