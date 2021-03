Servizi garantiti da Kyma Mobilità per lo sciopero di venerdì 26 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) In relazione allo sciopero nazionale di 24 ore, indetto per venerdì 26 marzo 2021 dai sindacati nazionali di categoria di CGIL-CISL-UIL-FAISA-UGL, Kyma Mobilità comunica che saranno osservate due fasce orarie di garanzia dei Servizi: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle 12.30 alle ore 15.30; il quadro orario delle prime e delle ultime partenze da ogni capolinea relative di ogni fascia oraria, è disponibile sul sito istituzionale www.amat.taranto.it. Le organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero hanno addotto le seguenti motivazioni: sciopero per rinnovo CCNL. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Regolamentazione provvisoria per le prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con deliberazione n° ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 24 marzo 2021) In relazione allonazionale di 24 ore, indetto per262021 dai sindacati nazionali di categoria di CGIL-CISL-UIL-FAISA-UGL,comunica che saranno osservate due fasce orarie di garanzia dei: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle 12.30 alle ore 15.30; il quadro orario delle prime e delle ultime partenze da ogni capolinea relative di ogni fascia oraria, è disponibile sul sito istituzionale www.amat.taranto.it. Le organizzazioni sindacali proclamanti lohanno addotto le seguenti motivazioni:per rinnovo CCNL. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Regolamentazione provvisoria per le prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con deliberazione n° ...

