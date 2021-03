Serino piange Ciccariello | Pelosi | “Doveroso ricordare un buono e onesto”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – La comunità dila scomparsa di Francesco Luciano detto. Il 78enne è deceduto nella giornata di oggi presso il “Moscati” di Avellino dopo una lotta estenuante contro il Covid. Il primo cittadino di, Vito, ha volutocon un lungo post su Facebook: “Come ormai tutti sapete è venuto a mancare nella terapia subintensiva di Malattie infettive a 78 anni Francesco Luciano di, per tutti noi “” anima e custode della Mascherata Serinese e delle tradizioni locali. Il suo quadro clinico era preoccupante, ma abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse tornare col suo sorriso e i suoi modi a noi cari. È nostro ...

E' morto nella terapia subintensiva di Malattie infettive a 78 anni Francesco Luciano di, detto Ciccariello (nella foto si vede una sua partecipazione alla manifstazione in costume del paese, ...... 'Da Pasqua apriremo a pranzo e cena' Ore 13.0 0 Vaccini: anche a Salerno accordo Asl - medici di base Ore 12.30 Astrazeneca: un italiano su tre pronto a rifiutarlo Ore 12.00...Covid, la comunità di Serino piange la scomparsa di "Ciccariello". Francesco Luciano si è spento all'età di 78 anni ...Dal primo marzo ad oggi in Irpinia sono 41 le vittime Covid. Nella giornata di ieri sono decedute sei persone. Lutto a Serino per la morte di Francesco Luciano detto “Ciccariello”. Il cordoglio del si ...