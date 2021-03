Serie C, Porcino affonda la Cavese: Catanzaro scavalca il Bari ed è terzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Catanzaro con il minimo sforzo batte la Cavese e balza al terzo posto in classifica di Serie C Girone C. Ai giallorossi, nella gara di recupero del campionato, basta un gol di Porcino al 23' per piegare i campani sul proprio terreno di gioco. La Cavese incassa la sesta sconfitta consecutiva e allunga il periodo senza sorrisi. Il Catanzaro ha sofferto solo nel finale con la Cavese che ha cercato di reagire dopo lo svantaggio ma senza riuscire a trovare il pareggio. Calabresi che raggiungono la terza posizione con 54 punti, uno in più del Bari. La Cavese resta in fondo alla classifica con 16 punti e sabato prossimo giocherà ancora in casa contro il Catania. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilcon il minimo sforzo batte lae balza alposto in classifica diC Girone C. Ai giallorossi, nella gara di recupero del campionato, basta un gol dial 23' per piegare i campani sul proprio terreno di gioco. Laincassa la sesta sconfitta consecutiva e allunga il periodo senza sorrisi. Ilha sofferto solo nel finale con lache ha cercato di reagire dopo lo svantaggio ma senza riuscire a trovare il pareggio. Calabresi che raggiungono la terza posizione con 54 punti, uno in più del. Laresta in fondo alla classifica con 16 punti e sabato prossimo giocherà ancora in casa contro il Catania. ITA Sport Press.

