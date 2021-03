Serie C, Giana Erminio-Pro Sesto: le ultime su formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Allo stadio Comunale di Gorgonzola va in scena Giana Erminio-Pro Sesto, delicato derby fra due squadre in ripresa che vogliono allungare la striscia di risultati positivi per inseguire i propri obiettivi. Il fischio d’inizio al recupero della sesta giornata del Girone A è in programma alle ore 15:00 di oggi. Il momento della Giana Erminio Dopo un inizio 2021 disastroso con una sola vittoria nelle prime 10 gare del nuovo anno, i padroni di casa sono riusciti a trovare la quadra guadagnando 9 punti nelle ultime 4 giornate. La convincente vittoria di domenica sul campo della Carrarese per 2-0 ha dimostrato come la squadra di mister Brevi creda ancora nella salvezza diretta. I 31 punti fin qui accumulati pongono la Giana in 17esima posizione al pari dell’Olbia (che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Allo stadio Comunale di Gorgonzola va in scena-Pro, delicato derby fra due squadre in ripresa che vogliono allungare la striscia di risultati positivi per inseguire i propri obiettivi. Il fischio d’inizio al recupero della sesta giornata del Girone A è in programma alle ore 15:00 di oggi. Il momento dellaDopo un inizio 2021 disastroso con una sola vittoria nelle prime 10 gare del nuovo anno, i padroni di casa sono riusciti a trovare la quadra guadagnando 9 punti nelle4 giornate. La convincente vittoria di domenica sul campo della Carrarese per 2-0 ha dimostrato come la squadra di mister Brevi creda ancora nella salvezza diretta. I 31 punti fin qui accumulati pongono lain 17esima posizione al pari dell’Olbia (che ...

Advertising

SprintLombardia : Carrarese Giana-Erminio Serie C: i lombardi sfruttano gli errori dei padroni di casa con Barazzetta e Perna, che ri… - Zcfnews : Carrarese-Giana 0-2 - ftg_soccer : GOAL! Giana Erminio in Italy Serie C: Girone A Carrarese 0-2 Giana Erminio GOAL! Grosseto in Italy Serie C: Girone A Grosseto 1-0 Pro Patria - GazzettinoL : Serie C 32a giornata Gir A Juve U.23-Olbia Carrarese-Giana Erminio Pontedera-Livorno Albinoleffe-Novara Grosset… - pistoiasport : Serie C, Lucchese beffata nel recupero dalla Giana: a Gorgonzola finisce 4-3 -