Serie C, FeralpiSalò-Cesena: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) FeralpiSalò-Cesena è il recupero del big match della quarta giornata dopo il rinvio della gara a causa di un focolaio Covid fra i bianconeri. Il via a questa importante sfida playoff è fissato per le ore 15:00 di oggi allo stadio Lino Turina di Salò. Il momento della FeralpiSalò Dopo il sonoro 4-0 rimediato a Padova i padroni di casa sono riusciti a ritrovare i 3 punti domenica, soffrendo contro il Gubbio (1-0, rete di Scarsella). I lombardi si trovano, ora, in settima posizione con 49 punti, al pari del Matelica e a -2 dalla Triestina quinta (ma con una partita in più). Una vittoria oggi vorrebbe dire doppio sorpasso e sarebbe importante soprattutto per dare ai risultati quella continuità che manca da inizio stagione. Il momento del Cesena La crisi del Cesena sembra non avere fine. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)è il recupero del big match della quarta giornata dopo il rinvio della gara a causa di un focolaio Covid fra i bianconeri. Il via a questa importante sfida playoff è fissato per le ore 15:00 di oggi allo stadio Lino Turina di Salò. Il momento dellaDopo il sonoro 4-0 rimediato a Padova i padroni di casa sono riusciti a ritrovare i 3 punti domenica, soffrendo contro il Gubbio (1-0, rete di Scarsella). I lombardi si trovano, ora, in settima posizione con 49 punti, al pari del Matelica e a -2 dalla Triestina quinta (ma con una partita in più). Una vittoria oggi vorrebbe dire doppio sorpasso e sarebbe importante soprattutto per dare ai risultati quella continuità che manca da inizio stagione. Il momento delLa crisi delsembra non avere fine. ...

Advertising

NotiziarioC : FeralpiSalò, mister Pavanel: «Pensiamo subito al Cesena, un altro scontro diretto» - ninoBertolino : RT @Luca_Cilli: Un direttore sportivo bravo, anche solo per curiosità, andrebbe a vedere il Matelica in serie C. Da neopromossa ha battuto… - GIUSPEDU : RT @Luca_Cilli: Un direttore sportivo bravo, anche solo per curiosità, andrebbe a vedere il Matelica in serie C. Da neopromossa ha battuto… - Marksubrizi : RT @Luca_Cilli: Un direttore sportivo bravo, anche solo per curiosità, andrebbe a vedere il Matelica in serie C. Da neopromossa ha battuto… - ManciFlorindo : RT @Luca_Cilli: Un direttore sportivo bravo, anche solo per curiosità, andrebbe a vedere il Matelica in serie C. Da neopromossa ha battuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie FeralpiSalò Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (24 marzo) ... che saranno FeralpiSalò Cesena e Sambenedettese Ravenna, infine ecco per il girone C alle ore 14. SCHWAZER/ Ai media interessa solo che vada alle Olimpiadi, sul resto è sempre omertà RISULTATI SERIE ...

Feralpisalò - Cesena in diretta tv e streaming: dove vedere la partita Feralpisalò e Cesena recupera il match valido per la 23a giornata del girone B di Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 di mercoledì ...

... che sarannoCesena e Sambenedettese Ravenna, infine ecco per il girone C alle ore 14. SCHWAZER/ Ai media interessa solo che vada alle Olimpiadi, sul resto è sempre omertà RISULTATI...e Cesena recupera il match valido per la 23a giornata del girone B diC. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 di mercoledì ...