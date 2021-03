Serie A VPG Xbox, filotto Ascoli Calcio, imbattuti anche VX300 Gaming e PhoeniX eSports (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da questa settimana, iniziamo a scrivere anche della Serie A VPG su Xbox. Una Serie A a ben 21 squadre (22 con una squadra “fantoccio”, che rappresenta un turno di riposo per ogni compagine) che darà vita ad un campionato fiume. Due le gare giocate nella serata di ieri ed è da sottolineare il filotto dell’Ascoli Calcio: dopo le prime due vittorie nei primi due turni, vittoria per 4-0 contro Ubiquity e un 3-0 contro gli Orfani, compagine che per motivi storici ci sta a cuore. I bianconeri sono partiti davvero alla grane e sono l’unica squadra a punteggio pieno, anche grazie alla vena realizzativa di iWBenny22 e vKBomber5, entrambi autori di tre marcature (rispettivamente in 3 e 2 match). A seguire la compagine legata al club marchigiano, ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da questa settimana, iniziamo a scriveredellaA VPG su. UnaA a ben 21 squadre (22 con una squadra “fantoccio”, che rappresenta un turno di riposo per ogni compagine) che darà vita ad un campionato fiume. Due le gare giocate nella serata di ieri ed è da sottolineare ildell’: dopo le prime due vittorie nei primi due turni, vittoria per 4-0 contro Ubiquity e un 3-0 contro gli Orfani, compagine che per motivi storici ci sta a cuore. I bianconeri sono partiti davvero alla grane e sono l’unica squadra a punteggio pieno,grazie alla vena realizzativa di iWBenny22 e vKBomber5, entrambi autori di tre marcature (rispettivamente in 3 e 2 match). A seguire la compagine legata al club marchigiano, ...

Advertising

TheTigerProClub : ??@FVPA_net serie A ???@LongshoremanFC ?? 6 a giornata ??22:00 ??@VPG_Italy Serie D1 ???@Revenge__Team ??28 a giorna… - ascolicalcioesp : RT @esports247_it: In attesa del big match su PS, Serie A @VPG_Italy su Xbox Il filotto di @ascolicalcioesp e tanti altri argomenti, in vi… - VPG_Italy : RT @esports247_it: In attesa del big match su PS, Serie A @VPG_Italy su Xbox Il filotto di @ascolicalcioesp e tanti altri argomenti, in vi… - esports247_it : In attesa del big match su PS, Serie A @VPG_Italy su Xbox Il filotto di @ascolicalcioesp e tanti altri argomenti,… - NewsProclub : RT @XVenomES: ?? Matchday ? @VPG_Italy ?? 27^ giornata Serie E1 ?? @AnkleBreakers0 ? 22:45 ?? A CASA NOSTRA #TogetherStronger @NewsProclub ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Carrarese eSports a quattro dal vertice Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo di Serie C VPG che nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...

VPG | serie A | tutto uguale mentre lo scontro diretto si avvicina; in B Longshoreman asfalta L3ICESTER Zazoom Blog Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo diche nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...