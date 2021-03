Serie A | anticipi e posticipi del campionato

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Quando si giocherà #InterSassuolo? Ecco il calendario con anticipi e posticipi fino alla 34^ giorn… - juventusfc : Ufficializzato il calendario della @SerieA fino alla trentaquattresima giornata! ??? ? - sscnapoli : ?? | Anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata di @SerieA ?? - Alessan15334461 : RT @Inter: ??? | CALENDARIO Quando si giocherà #InterSassuolo? Ecco il calendario con anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata ?? https:/… - Andrea75620450 : RT @sscnapoli: ?? | Anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata di @SerieA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie anticipi

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna , la LegaA ha diramato il calendario die posticipi del campionato Primavera 1 fino alla 21a giornata. Di seguito tutti gli impegni dei ragazzi di mister Luciano Zauri :L'ufficializzazione del recupero Inter - Sassuolo fissato per il 7 aprile e glie i posticipi dalla 11ª alla 15ª di ritorno. La Lega Calcio ha comunicato date e orari dei match dei turni che seguiranno quello pasquale. Il recupero di Inter - Sassuolo, gara della 9ª di ...Ufficiali gli anticipi e i posticipi per le prossime giornate di campionato in Serie A. Il Napoli giocherà in notturna sia contro l’Inter che contro la Lazio. Ecco le partite in cui il Napoli giocherà ...Vota! Anticipi e posticipi fino alla 34a giornata: Parma mai più di domenica. La Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi del campionato 2020-2021 fino alla 34esima giornata ...